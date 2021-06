Wohnungsbau in Jüchen : Zwei große Bauprojekte sind für Gierath geplant

Der alte Bauernhof an der Kreuzung Jüchener/Neuenhovener Straße soll einer neuen Bebauung weichen, 50 Wohnungen sind dort geplant. Foto: Georg Salzburg (salz)

Gierath Insgesamt 76 neue Wohnungen sollen in Gierath an der Jüchener/Neuenhovener Straße sowie an der Schulstraße entstehen. Die CDU möchte die Projekte eine Nummer kleiner, sie sorgt sich wegen des zusätzlichen Verkehrs im Ort. Was im Einzelnen geplant ist.