Angespannte Finanzlage der Stadt : Der Stadt Jüchen droht ein Sparprogramm

Jüchen Mehrausgaben durch Corona, Steuerausfälle und drohende Rückzahlungen in Millionenhöhe an RWE: Die Stadt Jüchen mit Bürgermeister Harald Zillikens zieht die Reißleine. Die Verwaltung legt jede Menge Sparvorschläge vor. Auch eine Grundsteuer-Anhebung ist kein Tabu.

Einige der Einsparvorschläge mit laut Stadt insgesamt 300.000 Euro Konsolidierungspotenzial: Neue Bauvorhaben könnten, so empfiehlt die Verwaltung, gestrichen oder verschoben werden. Genannt werden der Ausbau des Verbindungswegs von der Neuenhovener Straße zur L 116 bei Gierath, das Kleinspielfeld Otzenrath und das Bürgerhaus Gierath. Die Bürgerhäuser in Bedburdyck und Aldenhoven könnten an Dritte übertragen, so 77.000 Euro bei der Unterhaltung eingespart werden. Freiwillige Leistungen etwa bei der Städtepartnerschaft oder dem Weihnachtmarkt könnten eingespart, die Überarbeitung des Spielplatzkonzeptes gestrichen werden. Zudem geht es um mehr Einnahmen. Bei einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke um drei auf 443 Prozentpunkte würde die Stadt 25.300 Euro mehr an Steuern einnehmen, aber auch 22.700 Euro mehr Schlüsselzuweisungen erhalten und 15.400 Euro Kreisumlage sparen. Eine weitere Erhöhung würde 84.000 Euro je zehn Prozentpunkten mehr an Steuern in die Kasse bringen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Hebesätze in Grevenbroich bei 625, in Korschenbroich bei 590 und in Neuss bei 495 liegen, also höher. „Wir wollen die Grundsteuer nicht erhöhen, aber wir können es nicht ausschließen“, sagt Zillikens.