Homejacking in Schiefbahn Einbrecher stehlen Autoschlüssel und 7er-BMW

Laut Polizei brachen Unbekannte diesmal in der Nacht zu Dienstag in ein Haus an der Pirolstraße in Schiefbahn ein. Zwischen 20 und 7.20 Uhr öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür. Im Haus fanden die Einbrecher den Schlüssel des BMW 7er, der auf der Einfahrt vor dem Haus stand. Der erst im Herbst vergangenen Jahres zugelassene Wagen hat die Farbe Grau und ist in Düsseldorf zugelassen.