Corona im Rhein-Kreis Neuss : Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 15,3

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 240 Menschen (Vortag: 298) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 349 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt der Kreis mit.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 127 (Vortag: 155) in Neuss, 44 (50) in Grevenbroich, 23 (31) in Meerbusch, 18 (26) in Dormagen, 12 (15) in Kaarst, 8 (11) in Korschenbroich, 7 (9) in Jüchen und 1 (1) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 15,3 (Vortag: 16,6). Von den aktuell 240 Infizierten gehören 48 (Vortag: 60) der Gruppe der unter 20-Jährigen an.