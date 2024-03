Kriminalität in Kamp-Lintfort Diebe stehlen Auto mit „Keyless Go“

In der Nacht von Montag (18. März) 22 Uhr, auf Dienstag (19. März) acht Uhr, haben Diebe einen schwarzen Skoda Octavia von einer Grundstückseinfahrt der Von-Stauffenberg-Straße gestohlen. Das Fahrzeug, Kennzeichen WES-FW 139, war mit einem „Keyless Go“-System ausgestattet. Häufig werden solche Autos durch das Abfangen der Funksignale von den Schlüsseln entwendet. Dann können Täter das Fahrzeug ohne Schlüssel öffnen und starten. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter 02842 934 0 zu melden. Die Polizei rät, den Schlüssel von Autos mit „Keyless Go“ nicht in der Nähe von Haus- oder Wohnungstür ablegen beziehungsweise das Funksignal abzuschirmen, geeignet seien zum Beispiel Aluminiumhüllen. „Testen Sie, ob die Schutzhülle wirkt, indem Sie sich mit ihrem abgeschirmten Schlüssel direkt neben ihr Auto stellen“, so die Polizei. „Wenn sich das Fahrzeug nicht wie gewohnt öffnet, dann haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.“ Zudem sollten Autofahrer beim Aussteigen auf Personen mit Aktenkoffern achten, die in ihrer unmittelbaren Nähe warten. Möglicherweise lasse sich der „Komfortzugang“ des Autos auch temporär deaktivieren, so die Polizei: „Fragen Sie dazu beim Hersteller nach, wie dies funktioniert.“