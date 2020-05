Schmölderpark Hochneukirch : Bürgerstiftung plant einen Sinnesgarten

Jüchen Wegen der Corona-Krise ruhen derzeit alle Stiftungs-Projekte. Fast 10.000 Euro sollen in diesem Jahr ausgegeben werden. Das Konzept für den Schmölderpark soll dabei jedoch kostengünstig realisiert werden.

Bei der Bürgerstiftung herrscht wegen der Corona-Krise Stillstand. Der Vorstand konnte sich zuletzt vor Beginn der Ausgangssperre treffen. Mittlerweile wird nur noch schriftlich oder telefonisch kommuniziert, wie Vorsitzender Joachim Drossert berichtet. So seien zunächst fast alle Projekte vorläufig abgesagt worden. Er hofft aber, dass die Weihnachtsbaum-Wunschaktion wieder ablaufen kann. Es stehen der Bürgerstiftung noch fast 10.000 Euro für dieses Jahr zur Verfügung. Das Schwerpunkt-Projekt wird laut Drossert aber zumindest planerisch weiter verfolgt: der Sinnesgarten, der im Schmölderpark in Hochneukirch angelegt werden soll.

Zunächst abgesagt werden müssen wegen der Corona-Krise allerdings die Projekte in den Seniorenheimen und Schulen, die jedoch nachgeholt werden sollen. „Insgesamt hat die Bürgerstiftung Jüchen für das Jahr 2020 Ausgaben in Höhe von etwa 9700 Euro für verschiedene Projekte geplant“, sagt Drossert. Dazu gehörten etwa die Singpause in der GGS Jüchen, die Schülerzeitung im Gymnasium, Vorträge in Gymnasium und Gesamtschule, der Bürgerpreis und das Kinderbewegungsabzeichen. Auch sollte das Jüchener Gitarrenfestival wieder unterstützt werden, wobei noch nicht klar ist, ob es diesmal wieder stattfinden kann.