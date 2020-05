Kolumne „Hier in NRW“ : Corona verteuert den Wahlkampf

Felix Banaszak und Mona Neubaur, beide Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in NRW, stellen die Kommunalwahl-Kampagne ihrer Partei in Düsseldorf vor. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Schon die Aufstellung der Kandidaten zur Kommunalwahl wird kostspieliger. Man sei gut vorbereitet, sagte Grünen-Co-Chefin Mona Neubaur. Auch wenn die Kommunalwahl wegen Corona vielleicht gar nicht stattfinden kann.

Als der Co-Chef der Grünen in NRW, Felix Banaszak, für die Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl in Duisburg jüngst einen geeignet großen Raum anfragte, da musste er gewaltig schlucken: 34.000 Euro sollte die Miete kosten. Zum Vergleich: Die Entwicklung der landesweiten Kampagne der Partei mit dem Slogan „Grün ist heute das Morgen gestalten“ schlug zwischen 50.000 und 100.000 Euro zu Buche. Corona, das zeigt die Episode, wirbelt so manches in diesem Wahlkampf durcheinander. Grünen-Co-Chefin Mona Neubaur sagte bei der Vorstellung der Kampagne, man sei gut vorbereitet, aber am Ende sei nicht auszuschließen, dass – je nach Infektionslage – die Kommunalwahl nicht stattfinden könne.