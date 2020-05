Corona-Krise in Dormagen : Vereine können Corona-Hilfe bei Stadt beantragen

Dormagen Damit die Dormagener Vereine gut durch die Corona-Krise kommen, gibt es Hilfestellungen von Politik und Verwaltung. Die CDU hatte ein Vereins-Hilfspaket beantragt.

Jetzt beschlossen die Hauptausschussmitglieder einstimmig diese Unterstützung: Die Stadt verzichtet unter anderem auf Miete in städtischen Häusern und Hallen – vorerst bis 31. August, so lange sind Großveranstaltungen offiziell verboten. Zudem zahlt die Stadt alle bewilligten Zuschüsse an Vereine und weitere sozialeTräger aus und fordert sie nicht zurück, auch wenn der Förderzweck infolge der Pandemie nicht wie vorgesehen erfüllt werden kann. Die Stadt richtet vorsorglich einen Härtefallfonds für gemeinnützige Vereine ein, die wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten und eine existenzbedrohliche Situation geraten. Zunächst werden 20.000 Euro bereitgestellt. Existenzsichernde Unterstützungen können von den Vereinen beim städtischen Büro für Bürgerschaftliches Engagement beantragt werden.