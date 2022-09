Stadtverwaltung Hückeswagen : Bürgerbüro zieht um ins Erdgeschoss

Hückeswagen Wegen des aufwendigen Umzugs der gesamten Einrichtung, des Personals und der umfangreichen EDV-Ausstattung ist das Bürgerbüro von Montag bis Freitag, 19. bis 23. September, geschlossen.

Umzug bei der Hückeswagener Stadtverwaltung: Das Bürgerbüro zieht um – „zwar nur eine Etage tiefer, aber auch das bedeutet natürlich einen erheblichen Aufwand für den Umzug von Personal und Ausstattung“, berichtet Stadtsprecher Torsten Kemper. Bisher war das Bürgerbüro in der ersten Etage des Glaspalasts am Bahnhofsplatz 14 zu finden. Ab 26. September finden Besucher das Bürgerbüro dann im gleichen Gebäude im Erdgeschoss. „Das bedeutet auch eine Verbesserung für den barrierefreien Zugang zum Bürgerbüro – zwar waren auch die bisherigen Räume über einen Aufzug zu erreichen, aber durch den Umzug ins Erdgeschoss ist ein direkter Zugang in das Bürgerbüro möglich“, erläutert Kemper.