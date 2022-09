Katholische Frauengemeinschaft St. Mariä Himmelfahrt Hückeswagen : Tänzerisch der Gaben des Jahres gedenken

Erntedankgaben: Die katholischen Frauen wollen Mutter Erde segnen, dem Himmel für das rechte Maß an Sonne und Regen danken und fröhlich den Sommer in den ruhigen Herbst verabschieden. foto: hohnrath Foto: Hohnrath

Hückeswagen Tanzleiterin Andrea Hohnrath möchte „Mutter Erde segnen, dem Himmel für das rechte Maß an Sonne und Regen danken und fröhlich den Sommer in den ruhigen Herbst verabschieden“.

Einen etwas anderen Zugang zum Erntedankfest ermöglicht in diesem Jahr die katholische Frauengemeinschaft (KfD) von St. Mariä Himmelfahrt. Sie lädt für Samstag, 24. September, 14 bis 17.30 Uhr, ins Gemeindehaus an der Weierbachstraße zu einem Nachmittag mit dem Thema: „Erntedank einmal anders“ ein. Tanzleiterin Andrea Hohnrath möchte gemeinsam mit den Teilnehmern „tänzerisch der Gaben des Jahres gedenken, Mutter Erde segnen, dem Himmel für das rechte Maß an Sonne und Regen danken und fröhlich den Sommer in den ruhigen Herbst verabschieden“, heißt es in der Ankündigung.