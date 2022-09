Kultur in Hückeswagen : Das Kultur-Haus Zach ist ein beliebter Treffpunkt

Hückeswagen Seit über zehn Jahren ist auch das Kultur-Haus Zach ein Teil des Altstadtfestes. Menschen kommen herein, setzen sich und werden mit Waffeln, Kaffee und Musik versorgt.

Zumindest am Samstag hat das Team im Kultur-Haus Zach um die beiden Trägervereins-Vorsitzenden Detlef Bauer und Stefan Noppenberger jede Menge zu tun. „Wir profitieren natürlich schon vom eher bescheidenen Wetter“, sagt Stefan Noppenberger am frühen Nachmittag. Da hat das Duo Mehrra Soih und Daniel Zielke gerade seinen dritten und letzten Auftritt beendet.

Das Konzept, Bands und Künstler zum Altstadtfest im Kultur-Haus auftreten zu lassen, sei dabei schon ein paar Jahre alt, sagt Noppenberger. „Anfangs hatten wir eine Art Kulturmesse, das ist aber von den Besucherinnen und Besuchern nicht so gut angenommen worden, die doch eher auf Trödel und Flohmarkt eingestellt waren“, sagt Noppenberger. Daher habe man dann auf das Thema Oktoberfest umgestellt. „Der zeitliche Zusammenhang war ja mit dem Altstadtfest-Termin im September durchaus gegeben“, so Noppenberger. Da habe es dann etwa Musik von Alphornbläsern gegeben.

„Wir haben die Spielzeiten mit 25 bis 30 Minuten pro Auftritt bewusst kurz gehalten. Es ist ja eher so, dass derjenige, der das Kultur-Haus Zach im Rahmen des Altstadtfests besucht, nicht für die Dauer eines Konzerts verweilen will“, sagt Noppenberger. Von daher sei die Idee kurzer und dafür mehrer Auftritte sehr sinnvoll. Und dass die Hückeswagenerinnen und Hückeswagener das Kultur-Haus Zach auch in Zeiten des Altstadtfestes als beliebten Treffpunkt ansehen würden, sei auch dadurch schon klar geworden, dass die ersten Stammgäste bereits am Samstagvormittag um elf Uhr für die erste Tasse Kaffee oder Waffel bereitgestanden seien. „Wir mussten allerdings noch nicht Waffeln im Akkord backen“, sagt Noppenberger schmunzelnd. Dann deutet er auf einen Tisch, an dem mehrere ältere Damen in angeregter Unterhaltung vertieft sitzen. „Wir haben aber auf jeden Fall sehr treue Stammgäste, für die das Kultur-Haus ein wichtiger Treffpunkt ist.“