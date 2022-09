Bei den Special Olympics Landesspielen in Bonn : Ben Musaeus holt wieder eine Goldmedaille

Wermelskirchen/Hückeswagen Ben Musaeus, der Wermelskirchener Judobär und von Freunden „the Rocket“ genannt, erkämpfte sich auch bei den Special Olympics Landesspielen in Bonn die Goldmedaille.

Auch sein Vereinkollege, der Mifune-Judoka Leo Petersberg, ging in der Wettkampfklasse 2 in der Gewichtsklasse 90+ an den Start und musste sich in vier Kämpfen bewähren, die er aber alle trotz starker Kampfleistung an diesem Tag verlor.