Pandemie im Oberbergischen : Zahl der Corona-Infektionen in Hückeswagen rückläufig

Hückeswagen/Radevormwald In der vergangenen Woche meldete das Gesundheitsamt des Kreises 728 weitere laborbestätigte Corona-Fälle, eine Woche zuvor waren es 750 neue Fälle.

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in der Schloss-Stadt rückläufig. Meldete der Kreis für die Woche vom 29. August bis 4. September noch 52 neue Fälle, so waren es vom 5. bis 11. September 45. In Radevormwald stieg dagegen die Zahl der Neuinfizierten von 67 auf 74. In Hückeswagen sind damit aktuell 53 Personen positiv getestet, in der vergangenen Woche waren es noch 62; in Radevormwald sind 87 Personen betroffen, zwei weniger als eine Woche zuvor. In Wipperfürth gibt es derzeit 71 Infizierte, in den vergangeen beiden Wochen sank die Zahl der Neuinfizierten von 67 auf 55.