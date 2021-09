Mehrwert-Kaffee aus Hückeswagen : Neue Kaffee-Manufaktur ist eröffnet

Chris Pfeiffer vermittelt bei einer Espresso-Verkostung Wissenswertes über das Getränk. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Viel Betrieb war bei der Eröffnung bei Mehrwert-Kaffee am Samstagnachmittag. Darüber freuten sich die drei Gründer Jörn, Michael und Chris Pfeiffer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Wetter hätten sich Chris Pfeiffer, sein Vater Jörn und dessen Neffe Michael, die Gründer und Geschäftsführer des jungen Hückeswagener Unternehmens Mehrwert-Kaffee, zur Eröffnung wohl kaum besser wünschen können – strahlender Sonnenschein und angenehm spätsommerlichen Temperaturen um die 25 Grad.

Vor rund vier Jahren haben Vater und Sohn Pfeiffer erstmals Kaffeebohnen aus Kenia zum Vertrieb nach Deutschland geholt. Das Besondere daran sind die Arbeitsbedingungen vor Ort, die nämlich die Kaffee-Bauern in den Mittelpunkt stellen. Das Unternehmen ist in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gewachsen. Und jetzt ist im ehemaligen Vereinshaus der Freikirchlichen Gemeinschaft Scheideweg in Oberdorp eine Manufaktur eröffnet.

„Wir verpacken den Kaffee, der von unseren Kunden bestellt wurde, von Hand. Und immer wenn in Oberdorp jemand aus unserem Team bei der Arbeit ist, kann man nun auch reinkommen und sich das Ganze ansehen, einen Kaffee trinken und über unser Produkt mehr erfahren“, sagt Geschäftsführer Chris Pfeifer. Das Interesse an fair gehandeltem und produziertem Kaffee wächst in Deutschland beständig. Das merkt auch ein eher kleiner Betrieb wie Mehrwert-Kaffee. „Wir bekommen immer wieder mit, wie viel Interesse da ist, sich mit dem Produkt Kaffee auseinanderzusetzen“, sagt Chris Pfeiffer. Und das zeigt sich auch am Samstag, denn vor und in dem ehemaligen Vereinshaus tummeln sich viele Besucher. Wie etwa Freda Stoll und Chris Petry. Das Paar hat das gute Wetter genutzt und ist am Samstag von Bochum nach Hückeswagen gekommen, um der Eröffnung beizuwohnen. Freda Stoll ist begeisterte Mehrwert-Kaffee-Trinkerin. „Ich bin vor etwa einem Jahr über Instagram auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Und auch seit dieser Zeit bekomme ich regelmäßig Kaffee aus Hückeswagen per Post“, sagt die junge Frau lachend.

Neben der Besichtigung der Räumlichkeiten steht natürlich der Kaffee im Mittelpunkt. „Die Besucher konnten den Unterschied zwischen Supermarkt-Kaffee und Mehrwert-Kaffee testen – die meisten haben unseren Kaffee auch direkt herausgeschmeckt“, sagt Chris Pfeiffer zufrieden.

Künftig wolle er Schulungen zum Thema Kaffee anbieten. „Der erste Termin ist am Freitag, 1. Oktober, weitere dann am 12., 22. und 26. Oktober – es wird aber auch bis zum Jahresende weitere Termine geben“, sagt er. Dabei wolle er den Teilnehmern in einer rund zweistündigen Tour den Weg von der Kaffeepflanze bis zur Bohne in der Kaffeemaschine nahebringen.