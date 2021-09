Konzert im Kultur-Haus Zach : Hochvirtuoser Jazzrock für Kenner und Genießer

Die „Lazarev Project Group“ war im Kultur-Haus Zach zu Gast. Foto: Stefan Noppenberger

Hückewagen Die „Lazarev Project Group“ bot bei ihrem Auftritt lange Kompositionen, die hochkomplexe und noch virtuosere kleine Jazzrock-Wunder waren.

Es war ein Abend, der sich in erster Linie an ein Nischenpublikum richtete. Die „Lazarev Project Group“, bestehend aus dem Ausnahmegitarristen Igor Lazarev, dem Bassisten Christian Kussmann und den Schlagzeuger Mike Haarman, spielte am Freitagabend im Kultur-Haus Zach alles andere als Easy-Listening-Musik.

Im Gegenteil, die langen Kompositionen des Trios, die zudem rein instrumental dargeboten wurden, waren hochkomplexe und noch virtuosere kleine Jazzrock-Wunder, die die volle Aufmerksamkeit und Konzentration auf wie vor der Bühne erforderten. Konnte man dies jedoch aufbringen, so entfalteten Stücke wie das wieselflinke „Very Personal“ einen instrumentalen Mikrokosmos.

Es war bisweilen nicht ganz einfach, dem zu folgen, was die drei sympathischen Musiker da auf der Bühne zusammenbrauten. Dabei war es vor allem eindrucksvoll, dem Trio bei der Arbeit zuzusehen. Die ging ihnen nämlich scheinbar so leicht von der Hand, als wäre es das Leichteste der Welt, ein Stück wie das geradezu brachiale „Etüde“ mit seinen zahllosen Tempowechseln und den halsbrecherischen Sololäufen von Bass und Gitarre so fehlerfrei darzubieten, wie es beim Auftritt im Kultur-Haus Zach der Fall war.