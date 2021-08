„9 Bar Deli“ in Neuss : Matzner gibt’s jetzt auch als Café

Das „9 Bar Deli“ wird gemeinsam von Magali Matzner und Nils Schomber geleitet. Foto: Dieter Staniek

Neuss Die in Neuss bekannte Familie Matzner beschreitet neue Wege und eröffnet am Dienstag an der Büttger Straße in der Innenstadt, und gleich neben dem Ladenlokal der Metzgerei, ein Café – das „9 Bar Deli“. Was sie dort erwartet.

Von Iris Wilcke

Magali Matzner, die das „9 Bar Deli“ gemeinsam mit Nils Schomber leitet, erklärt, was dahintersteckt: „Es fing an mit einem Foto von meinem Opa, auf dem sein alter VW-Bus abgebildet war – das war damals der erste eigene Firmenbus. Nun haben wir ja schon eine Weile den 9BarBus, in dem wir bei Familienfeiern oder Firmenevents Kaffeespezialitäten und auch kleine Büfetts anbieten. Diese Idee haben wir weitergedacht und unser Café eröffnet.“

Neben Kaffeespezialitäten von der Rösterei Schvarz in Düsseldorf gibt es belegte Croissants oder Klappstullen, Salate im Glas, griechischen Joghurt mit verschiedenen Toppings und wochentags von 12 bis 14 Uhr ein Mittagessen. Dabei wechselt die Karte täglich: dienstags ist Bowl-Tag, mittwochs gibt es Tarte und Quiche, donnerstags kommt Pasta oder Reis auf den Tisch und der Freitag gehört Suppen und Eintöpfen. Samstags gibt es auch Frühstück. Und, ganz klar, alle Wurst- oder Fleischwaren kommen aus der familieneigenen Metzgerei nebenan.

„Die beiden Läden sollen natürlich ineinander spielen und sich ergänzen. Wir wollen unser Sortiment erweitern und noch mehr Leute ansprechen“, so Magalis Cousins René, der die Metzgerei in fünfter Generation führt. Bei den Produkten und auch den Verpackungen – alle Speisen und Getränke werden auch zum Mitnehmen angeboten – legt das junge Team Wert auf Nachhaltigkeit und kurze Wege: „Die Zutaten für unser Granola sind von der Gewürzmühle Engels und die Kaffeebohnen verkaufen wir zum Beispiel auch unverpackt, wenn die Kunden ihr eigenes Gefäß mitbringen. Bei den Verpackungsmaterialien haben wir darauf geachtet, dass sie gut zu recyclen sind,“ so die 27 Jahre alte Chefin des Ladens. Das Brot für die Stullen kommt von der Bäckerei Herter in Grevenbroich. Die Kuchen, Törtchen und Teilchen werden, ebenso wie das Bananenbrot, von Ulla Wolter selbst gebacken und wechseln regelmäßig.