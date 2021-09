Feiern in Hückeswagen : Altstadtfest-Alternative ist „Besser als nix“

Schon bei der ersten Absage des Altstadtfestes 2020 gab es eine Alternative, als die Stadt zum Frühstück auf den Schlosshof eingeladen hatte. Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke (l.) und Stadtkämmerin Isabel Bever hießen die Gäste damals unter anderem mit heißen Kaffee willkommen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die Pandemie hat im zweiten Jahr hintereinander dafür gesorgt, dass das Altstadtfest nicht stattfinden kann. Die Stadt hatte das Traditionsfest Anfang Juni abgesagt. Gefeiert werden soll trotzdem etwas – am Samstag, 11. September.

Dass die Schloss-Stadt nach 2020 auch in diesem Jahr in eine Art „Dornröschenschlaf“ gefallen ist, was die Veranstaltungen betrifft, liegt wahrlich nicht an den Verantwortlichen bei Stadt und Vereinen. Sondern an einem Virus. Im Mai und Juni waren die Corona-Zahlen noch so hoch, dass Stadtverwaltung und Stadtmarketing zu diesem Zeitpunkt nicht guten Gewissens mit der Vorbereitung für das Altstadtfest hätte beginnen können. Doch ein paar Monate Vorlaufzeit sind dringend notwendig für eine Veranstaltung dieser Größe – und erst recht, wenn sie denn unter Corona-Bedingungen hätte durchgezogen werden können. Zwar steigen die Zahlen auch jetzt wieder wegen der Delta-Variante, aber mittlerweile sind dann doch viele Menschen geimpft und Veranstaltungen durchaus möglich. Daher hat die Stadt „zusammen mit einigen Hückeswagener Vereinen kurzfristig ein Fest auf dem Schlossplatz auf die Beine gestellt, damit es am zweiten September-Wochenende trotzdem etwas zu feiern gibt“, teilt Monika Zöller vom Organisationsteam mit

„Wir lassen uns von so einem Virus doch nicht unterkriegen“, gibt sie sich kämpferisch-trotzig. Was da für kommenden Samstag geplant ist, werde mit Sicherheit ein Altstadtfest sein, „aber unser Fest ist auf jeden Fall besser als nichts“. Und diese „Kampfansage“ hat dann letztlich auch zum Motto der Altstadtfest-Alternative für den 11. September geführt: das „Besser-als-nix-Fest“.

Info Vorsichtsmaßnahmen und Verzehrgutscheine Corona-Schutz Angesichts der aktuellen Pandemie-Lage muss auch bei dieser Veranstaltung auf die Gesundheit geachtet werden, deswegen ist die Personenzahl auf dem Hückeswagener Schlossplatz auf 350 Gäste begrenzt. Am Eingang an der Pauluskirche an der Markstraße erhalten alle Besucher ein Märkchen, das sie beim Ausgang wieder abgeben, damit die Anzahl der Besucher auf dem Platz kontrolliert werden kann. Regeln Maskenpflicht herrscht nur in Warteschlangen an den Verpflegungsständen auf dem Platz, aber die bekannten AHA-Regeln sollten auch auf dem Gelände eingehalten werden. Das gilt nicht für die 3G-Regel, da die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet. Dankeschön Von der Stadt gibt es für alle Besucher ein kleines Dankeschön: Am Einlass erhält jeder zwei Verzehrgutscheine im Wert von jeweils drei Euro, die bei allen Ständen auf dem Gelände eingelöst werden können.

Los geht’s am zweiten September-Samstag um 12 Uhr auf dem Schlosshof. Auf dem Platz werden Bierbänke und Biertische aufgestellt, so dass bis zu 350 Personen dort Platz finden. „Natürlich haben wir bei Petrus gutes Wetter bestellt“, versichert Andrea Poranzke vom Organisationsteam. „Aber falls der Lieferschwierigkeiten haben sollte, werden wir für alle Fälle den Platz mit einem großen Fallschirm überdachen.“ Zusätzlich würden auch zwei große Pavillons auf dem Schlosshof stehen, in denen die Besucher ebenfalls Platz nehmen könnten.

Die Besucher erwartet musikalische Live-Untermalung, so werden unter anderem der Saxofonist Dirk Trümmelmeyer und „Hardy’s Jazzband“ spielen. Weitere musikalische Überraschungen seien in Vorbereitung, versichert Monika Zöller. Die Veranstaltung geht bis 21 Uhr am Samstagabend.

In Zusammenarbeit mit einigen Vereinen gibt es im Bereich der Zufahrt zum Schloss an der Mauer unterhalb der Pauluskirche sowie auf den Parkplätzen am Schloss viele Stände mit Essen und Getränken. Dabei ist von alkoholischen Getränken über Mixdrinks bis hin zum alkoholfreien Ausschank alles dabei, was den Durst stillt und schmeckt. „Auch beim Essen ist die Auswahl groß“, versichert Monika Zöller. Da gebe es von der klassischen Brat- oder Currywurst mit Pommes über Reibekuchen bis zu Schinkenspezialitäten alles, was das Herz (und der Gaumen) begehrten. Spontan bereiterklärt, bei „Besser als nix“ mitzumachen, haben der Tennisclub HTC 73, die Fußballer vom SC Heide und der RSV 09, die Crossfreunde Herweg, die DRLG und das Technische Hilfswerk.

Bürgermeister Dietmar Persian „tut es sehr leid, dass wir schon das zweite Jahr in Folge unser Altstadtfest absagen mussten“. Aber das spontan für kommenden Samstag geplante Fest sei definitiv viel „besser als nix“. Persian ist sich daher sicher, dass die Besucher viel Spaß haben werden. „Denn wir alle haben doch vermisst, mal wieder zusammenzusitzen und zu feiern.“ Der Bürgermeister lobt zudem das Organisationsteam und die Vereine, die in kürzester Zeit etwas Tolles auf die Beine gestellt hätten.