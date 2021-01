Hückeswagener Ferienaktion : Kinderdorf 2021 soll stattfinden

Brunsbachtal Stadtjugendpfegerin Andrea Poranzke und ihr Team vom Jugendzentrum planen trotz Corona erst einmal die zweiwöchige Ferienaktion. Am Samstag, 20. März, können die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren angemeldet werden.

Große Enttäuschung herrschte bei den Kindern und Betreuern, nachdem das Kinderdorf 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musst. Das soll in diesem Jahr wieder anders werden, denn das Team des Jugendzentrums plant für den Sommer erst einmal ein normales Kinderdorf für bis zu 200 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, berichtet Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke. Vorgesehen ist die zweiwöchige Aktion in den Sommerferien vom 26. Juli bis 6. August – allerdings hängt das letztlich von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Zunächst ist aber für Samstag, 20. März, der zentrale Anmeldetag geplant: Von 10 bis 13 Uhr können die Kinder im Jugendzentrum in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal angemeldet werden. „Selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln“, versichert Andrea Poranzke. An diesem Tag sollen mindestens drei Anmeldestationen mit unterschiedlichen Ein- und Ausgängen eingerichtet werden. „Alle Interessierten sollten auf die Beschilderung achten, selbst den Abstand einhalten und nach Möglichkeit die Anmeldung online heruntergeladen und schon ausgefüllt haben“, betont die Stadtjugendpflegerin. Auf jeden Fall sei die Teilnahmegebühr von 110 Euro am Anmeldetag bar mitzubringen.