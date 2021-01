Gewinnaktion in Hückeswagen : Lions-Hauptgewinner spendet Teil seines Gewinns

Hückeswagen Ein Wuppertaler wurde jetzt reichlich beschenkt, denn er hat den Hauptpreis gewonnen: 250 Euro, die das Hückeswagener Unternehmen Pflitsch für die Aktion des Lions Clubs Wermelskirchen-Wipperfürth ausgesetzt hatte.

So spendet das Ehepaar einen Teil des Gewinnes an die Wuppertaler Organisation Kindertal, die Kinder und Jugendliche in Notlagen unterstützt. So gebe es immer noch Hilfsbedürftige, für die warme Kleidung und eine gesunde Mahlzeit keine Selbstverständlichkeit seien, sagt die Marketing-Referentin. „Diese Kinder sollen auch ein wenig von Steinmetz‘ Glück abbekommen.“ Den Restbetrag steckt der Wuppertaler in die Urlaubskasse, auch wenn der nächste aktuell noch schwer planbar ist.