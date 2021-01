Hückeswagener Versicherungsexperte : Wenn der Winter gefährlich wird

Hückeswagen Der Hückeswagener Versicherungsexperte Karl-Jürgen Huhn gibt Tipps, was bei Schäden durch Schnee und Eis zu tun ist. Und wie sich Hausbesitzer schon im Vorfeld dagehen schützen können.

Endlich wurde es mal wieder weiß im Bergischen. Doch so schön der Schnee mitunter auch sein mag, birgt der Winter doch auch viele Gefahren. So sammeln sich Schneemassen auf den Dächern und können je nach Schräglage leicht ins Rutschen geraten und Dachlawinen auslösen. Dies könne für Fußgänger und Autofahrer böse Folgen haben, sagt er Hückeswagener Karl-Jürgen Huhn, Sprecher des Bezirks Bergisch-Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Werden Passanten von einer Dachlawine getroffen, haftet in erster Linie der Hauseigentümer für mögliche Sach- oder Personenschäden, sofern er seine Verkehrssicherungspflicht schuldhaft verletzt hat.“