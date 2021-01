Kinder fragen, Ärzte antworten : „Schläft mein Herz nachts eigentlich auch?“

Wipperfürth/Hückeswagen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik beantworten Fragen, die von Kindern gestellt wurden. Dieses Mal will Simon (8) etwas wissen.

Die Antwort gibt’s von Dr. Anja Traub-Hoge, Oberärztin der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Wipperfürther Helios-Klinik. „Dein Herz arbeitet dein ganzes Leben lang – und in der Regel ohne Pausen. Das Herz ist der Motor deines Körpers. Würde dein Herz aufhören zu schlagen, dann wäre dein Leben zu Ende. Das Herz versorgt den Körper ständig mit Sauerstoff. Es ist etwa so groß wie deine Faust, bei Babys so groß wie eine Babyfaust, bei einem Erwachsenen so groß wie seine Faust. Das Herz schlägt bei einem Erwachsenen ungefähr 70 Mal pro Minute und bei einem Baby doppelt so schnell. Wenn du dich freust oder Angst hast, wenn du krank bist oder einfach nur Sport machst, kann es schneller schlagen.