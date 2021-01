Pandemie in Düsseldorf : Nur die Bauwirtschaft kommt gut durch die Corona-Krise

Pandemie in Düsseldorf

Jürgen Steinmetz (l.) und Gregor Berghausen stellten den Konjunkturbericht am Donnerstag digital vor. Das Bild ist aus dem Jahr 2018. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Düsseldorf Laut IHK haben die pandemiebedingten Beschränkungen den im Sommer eingesetzten Erholungsprozess der Wirtschaft vorerst gestoppt. Die Unternehmen nehmen ihre Erwartungen für 2021 zurück und sind pessimistischer als im Spätsommer.

„Was wäre nur, wenn es auch bei der Bauwirtschaft nicht so gut laufen würde?“, fragte Berghausen und berichtete davon, dass die Baubetriebe ihre Geschäftslage als „sehr gut“ beurteilen. Besonders gut ausgelastet sei vor allem der Tiefbau, der von staatlichen Investitionen profitiert und entsprechend zuversichtlich für die nächsten Monate ist. Allerdings ist die Branche eine positive Ausnahme. Bei einer Umfrage Mitte Januar, an der sich rund 900 Unternehmen mit zusammen 80.000 Beschäftigten beteiligt hatten, kam heraus, dass die Firmen ihre Lage wieder leicht negativer einschätzen als noch vor gut zwei Monaten zu Beginn des zweiten Lockdowns.

Sowohl in der Industrie als auch im Einzelhandel, im Großhandel und bei den Dienstleistern sind die „schlecht“-Meldungen im Vergleich zu den „gut“-Meldungen in der Überzahl. 25 Prozent der Betriebe melden eine gute, knapp jeder Dritte eine schlechte Lage. „Innerhalb der einzelnen Branchen gibt es aber starke Unterschiede, nicht nur zwischen einzelnen Betrieben, sondern auch einzelnen Sparten. Die Geschäftslage hängt davon ab, ob Lieferanten oder Kunden von den staatlichen Beschränkungen betroffen sind oder nicht“, so Steinmetz.