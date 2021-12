Sendetermine, Köche, Restaurants : „Kitchen Impossible“ geht wieder los - Weihnachtsspecial am 4. Advent

Tim Mälzer. Foto: dpa/Georg Wendt

Hamburg Tim Mälzer präsentiert 2021 bereits die zweite Staffel „Kitchen Impossible“ in diesem Jahr. Auch eine Weihnachts-Ausgabe ist angekündigt. Alle Infos zu Teilnehmern, Sendezeiten und Neuerungen im Überblick.

Anfang 2021 startete die sechste Staffel der Vox-Kult-Kochshow „Kitchen Impossible“. Noch im selben Jahr wird die siebte Staffel nachgeliefert. Die wichtigsten Infos rund um die neuen Folgen in der Übersicht.

In welche Länder geht es bei „Kitchen Impossible“?

Wegen der Corona-Pandemie geht es bei Kitchen Impossible in diesem Jahr etwas weniger exotisch zu als es üblicherweise der Fall war. Statt Taipeh, Singapur oder Kapstadt heißt es dieses Mal Berlin, Hannover, Hamburg oder Wien. Denn wegen der Corona-Pandemie und aus Solidarität mit dem hiesigen Gastgewerbe wird auch in der neuen Staffel nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz gekocht.

Wann beginnt „Kitchen Impossible“ 2021?

Staffelstart ist am 12. Dezember um 20.15 Uhr auf Vox. Danach gibt es immer sonntags wöchentlich eine neue Folge. Eine Woche später, am 19. Dezember, steht zudem „Die Weihnachts-Edition“ der Koch-Competition an.

Wie viele Episoden hat die Staffel in diesem Jahr?

Die neue Staffel hat insgesamt sechs Folgen. Eine Folge ist das Weihnachts-Special.

Welche Köche kochen in diesem Jahr mit?

In der ersten Folge trifft Mälzer auf Herausforderin Monika Fuchs, die mit 83 Jahren die älteste Duellantin ist, die in der Show bisher angetreten ist. In der Weihnachtsausgabe tritt Mälzer mit Tim Raue gegen Konstantin Filippou und Sepp Schellhorn an. Für das Team Mälzer/Raue geht es nach Werfen (Österreich) und die österreichischen Spitzenköche Sepp Schellhorn und Konstantin Filippou werden von ihren Kontrahenten ins glamouröse St. Moritz geschickt. Nach der Rückkehr treffen sich die vier zu einem gemeinsamen Weihnachtsabend. Weitere Teilnehmer wurden noch nicht bekanntgegeben.

Wird „Kitchen Impossible“ auch im Livestream übertragen?

Der Livestream von „Kitchen Impossible“ läuft bei RTL+. Hier können auch die Folgen älterer Staffeln nachgeschaut werden.

Was ist anders als sonst?