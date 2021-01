Vereinsticker in Hückeswagen : Raspo feiert großen Erfolg mit Crowdfunding

Vereinsticker in Hückeswagen

Sportlich läuft es zwar nicht so rund beim Traditionsverein RSV 09 Hückeswagen, der im vorigen Jahr auf sein 111-jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Und das schon seit Jahren – ist der Raspo doch in die Kreisliga B abgerutscht und ist dort eher im unteren Tabellendrittel angesiedelt. Wobei wegen der Corona-Pandemie ohnehin seit Monaten kein Spielbetrieb möglich ist. Auf seine Fans kann sich der Verein aber verlassen, das bewies jetzt die Crowdfunding-Aktion zusammen mit der Volksbank im Bergischen Land: 4000 Euro hatte sich der Raspo zum Ziel gesetzt, die für die dringend notwendige Renovierung des Vereinsheims am Sportplatz Schnabelsmühle benötigt wurden, 4435 Euro kamen letztlich zusammen. „In der Endsumme stecken 1735 Euro von der Volksbank, darunter die 1000 Euro als garantierter Startbonus, der Rest als Co-Funding zu den weiteren geleisteten Spenden“, teilt Kristina Hellwig, Leiterin Unternehmenskommunikation der Volksbank, auf Anfrage unserer Redaktion mit.