Themenwoche Berufswelten im Wandel : Trotz Pandemie: Azubis bleiben gefragt

Leverkusen Die Corona-Krise lähmt die Wirtschaft und hindert die Ausbildung. Doch investieren Leverkusener Betriebe weiterhin in den Nachwuchs.

Stephan Busbach, Ausbildungsleiter Covestro Deutschland, fügt hinzu: „Viele Menschen in unserem Unternehmen arbeiten daran, dass die Ausbildung unseres Nachwuchses ein Erfolg wird.” Er sichert zu, dass auch in diesem Jahr weitere Ausbildungslehrgänge bei Covestro starten.

Werkfeuerwehrleute, Chemikanten, Industriemechaniker, Kaufleute – in insgesamt 14 naturwissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Bereichen bildet Chempark-Manager und -Betreiber Currenta für den eigenen Bedarf aus. Seit drei Jahren erhält jeder Auszubildende seinen eigenen Tablet-PC. „Wir bieten unseren Nachwuchskräften eine zukunftsweisende Ausbildung – dazu gehören für uns auch moderne Arbeitsmittel“, sagt Currenta-Arbeitsdirektor Pieter Wasmuth. „Diese Tablets , gepaart mit unserer extra dafür geschaffenen digitalen Ausbildungsinfrastruktur, sind ein Grund dafür, dass wir die Ausbildung auch in dieser besonderen Ausnahmesituation weiter sehr gut fortführen können.“ Für 2021 werden abermals rund 800 Azubis an allen drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen erwartet.

Seit zehn Jahren beschäftigt auch Arno Müller Auszubildende in seiner Quettinger Werkstatt für Karosserie und Lack. In diesem Jahr will er erstmals aussetzen. „Jede Ausbildung ist immer mit Arbeit verbunden. Unser Betrieb ist dafür zu klein”, begründet er. Auch wenn die Arbeit in seinem Unternehmen trotz Corona ganz normal weiter läuft.