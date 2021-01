Iris Hager nimmt an Vox-Kochsendung teil : „Das perfekte Dinner“ aus Hückeswagen

Iris Hager (M.) mit ihren Gästen der bergischen Kochrunde bei „Das perfekte Dinner“. Foto: TVNOW / ITV Studio

Hückeswagen Hobby-Köchin Iris Hager (47) bewirtete vier Gäste aus dem Bergischen Land vor laufender Kamera. Sie war Teilnehmerin der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“; die Folge mit ihr als Gastgeberin wird am 28. Januar ausgestrahlt.

Von Heike Karsten

Schon vor zweieinhalb Jahren hatte sich Iris Hager für die Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ beworben, nun hat es endlich geklappt: Mitte November durfte die Hückeswagenerin selbst vor der Kamera den Kochlöffel schwingen und für die anderen Kandidaten aus der Region ihre Kochkünste unter Beweis stellen. „Ich koche leidenschaftlich gerne“, sagt Iris Hager, die früher selbst in der Gastronomie gearbeitet hat. Doch so leicht wie es im Fernsehen aussieht, ist es nicht. „Der Tag, an dem man selbst mit dem Kochen dran ist, ist ganz schön stressig“, berichtet die 47-Jährige.

Bereits um 9 Uhr schlug das Vox-Team bei der Hückeswagenerin auf. „Ab da ging die wilde Fahrt ab, die ganze Wohnung war voller Menschen“, erinnert sie sich. Ihr Menü stand unter dem Motto: „In jedem Gang ein Stück Heimat“. Die Speisenfolge hat Iris Hager bei OGB-Schild von Inge Osenberg im Island auf weiße Tischsets drucken lassen, mit denen der Tisch festlich dekoriert wurde.

Gastgeberin Iris Hager aus Hückeswagen. Foto: TVNOW / ITV Studio

Info Hobbyköche treten gegeneinander an Sendung „Das perfekte Dinner“ ist eine Koch-Doku beim Fernsehsender Vox, bei der fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder Region zum Koch-Wettbewerb gegeneinander antreten. Ausstrahlung Die Sendung wird montags bis freitags, jeweils ab 19 Uhr, ausgestrahlt. Wertung Jeden Tag ist einer der Kandidaten Gastgeber, während die anderen die Kochkünste mit Punkten von null bis zehn bewerten. Bewertet werden die Qualität der Lebensmittel, das Kochkönnen, die Gastgeberqualitäten und die Stimmung. Sprecher Kommentiert wird die Koch-Doku von Daniel Werner, der die Kandidaten in der Küche, beim Einkaufen und natürlich am Abend des perfekten Dinners mit launigen Kommentaren begleitet. Ablauf Zu Beginn lernen die Zuschauer zuerst den gastgebenden Hobbykoch und seine Haus oder seine Wohnung näher kennen. Er wird beim Einkaufen der Lebensmittel und Zubereiten der Gerichte begleitet. Sobald die Tischdekoration fertig ist, kann „Das perfekte Dinner“ beginnen. Gewinn Dem Sieger winken 3000 Euro.

Zur Vorspeise bot die Hobby-Köchin ihren Gästen einen Barbecue-Lachs vom Grill mit einer Kartoffel-Quiche an, bei dem es noch zu einem ungeplanten Feuer kam. „Ich wollte zu Dekorationszwecken kleine Zedernholzbrettchen mit räuchern“, berichtet die 47-Jährige, die an der Kölner Straße den Kiosk „Große Pause“ betreibt, von dem kleinen Zwischenfall. Da die Brettchen, im Gegensatz zu den großen Brettern, auf denen der Lachs serviert wurde, nicht über Nacht gewässert worden waren, fingen sie im Grill Feuer. „Ich hatte keine Grillzange griffbereit und musste ‚Vollspeed‘ ins Haus rennen, und die Kameras haben immer schön draufgehalten“, berichtet sie lachend über den Vorfall.

Wesentlich entspannter, wenn man das als Gastgeberin überhaupt sein kann, verlief der restliche Abend mit den Gästen und Mitstreitern aus dem Bergischen Land. Als Hauptgericht servierte Iris Hager je eine klassische Rinder- und eine mit Spinat gefüllte Schweineroulade mit Thymian-Spitzkohl und handgemachten Schupfnudeln. Die Speisenfolge rundete ein Schokoladeneis mit Beeren-Gelee und dem süßen Schmalzgebäck „Verdrehte Jungs“ ab. „Ich habe zum ersten Mal nach Rezept gekocht, das mache ich sonst nie“, verrät die Hobby-Köchin.

Mehrere Kameras nahmen die Teilnehmer der Dinnerrunde auf. Foto: Iris Hager

Für den richtigen Wein zum Menü ließ sie sich in Rita’s Weinlädchen an der Bahnhofstraße fachlich beraten, um auch da auf der sicheren Seite zu sein. Zur Begrüßung bereitete Iris Hager ihren Gästen einen ganz besonderen „Winterzauber“-Empfang in ihrem weihnachtlich dekorierten Carport mit verschiedenen Heißgetränken – ein kleiner Trost für die ausgefallenen Weihnachtsmärkte im Corona-Jahr.

An den restlichen Tagen der Woche konnte sie sich von den anderen vier Kandidaten Lars (32), Moritz (31), Sven (36) und Corinne (37) in Solingen, Wuppertal und Schwelm bekochen lassen und selbst Punkte vergeben. In die Wertung fließen die Gastgeberqualitäten, das Kochkönnen und auch die Stimmung allgemein mit ein.

Aber auch Corona spielte natürlich eine Rolle. „Alle zwei Tage wurden wir auf Corona getestet“, erzählt die Vox-Kandidatin von den Sicherheitsmaßnahmen während der Pandemie. Dadurch konnte auf Trennscheiben am Tisch verzichtet werden. Iris Hagers Mutter hielt in der Woche während der Dreharbeiten die Stellung im Kiosk, den Iris Hager seit einem Jahr betreibt.