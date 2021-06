Freizeit in Hückeswagen : Aufwendige Arbeiten am Bürgerbad

Hückeswagen Es wird noch lange dauern, bis im Brunsbachtal geschwommen werden kann. Untätig ist die Stadt nicht: Gutachter und Statiker wurden beauftragt, um das Dach und die Leimbinder zu analysieren und Sanierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Immerhin sei seit den ersten Meldungen zu den Schäden einige Zeit vergangen. „In dieser Zeit waren die Stadtverwaltung und die Geschäftsführung des Bürgerbades nicht untätig. Gutachter und Statiker wurden beauftragt, um das Dach und die Leimbinder, also die Tragkonstruktion des Daches, zu analysieren und Sanierungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgefallen waren die Probleme bei einer routinemäßigen Begutachtung im Dezember 2020. Wegen der Mängel wurde eine umfangreichere Untersuchung notwendig, deren Ergebnis im Februar vorlag. Dabei zeigte sich neben den Mängeln an den Leimbindern auch Korrosion an den Balkenschuhen, in denen die Leimbinder gelagert sind. Dadurch sei die gesamte Statik der Dachkonstruktion betroffen, so dass die Einbindung eines Statikers in die Untersuchungen notwendig wurde.