Hückeswagen und die Fußball-EM : Portugiesin auf der Gewinnerseite

Hückeswagen Seit fast 40 Jahren lebt die gebürtige Portugiesin Maria Pelagio-Müller in Deutschland. Bei der Fußball-EM rechnet sie den Mannschaften aus Portugal und Deutschland gute Chancen ein – sieht die Portugiesen jedoch leicht vorne.

Einige Spiele der Fußball-EM wird sie im Süden Portugals verfolgen, wo sich die Familien aus beiden Ländern zum gemeinsamen Sommerurlaub treffen. Der portugiesische Teil der Familie ist jedoch wesentlich fußballaffiner und verfolgt dementsprechend emotional die Spiele im TV. „Da ist es schwer zu sagen, wer am lautesten schreit“, berichtet Maria Pelagio-Müller und lacht. Tochter Mia Stella (17) beteiligt sich auch an den Freundschaftsspielen, bei denen Familienmitglieder und Freunde gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen und gegeneinander antreten. Ihr Heimatland besucht die 57-Jährige regelmäßig, außer im Corona-Jahr 2020. Jetzt sei das Reisen in den Süden wieder möglich, wenn auch mit Tests oder Impfung. Geboren ist Maria Pelagio-Müller in Lissabon. 1982 verschlug sie die Liebe nach Starnberg. „Mein Ex-Mann war in Portugal im Urlaub und hat mich importiert“, berichtet sie von ihrer Auswanderung. Heute lebt sie mit ihrem zweiten Ehemann in Wefelsen, wo das Paar den Campingplatz „Campissimo“ an der Bever-Talsperre betreibt. Die Patchwork-Familie hat sechs Kinder zwischen 17 und 35 Jahren, mehrere Enkel und einen Familienhund. Fußball spielt von ihnen jedoch keiner. Falls Deutschland und Portugal bei der EM eine gute Figur machen und weiterkommen, könnte sich die gebürtige Portugiesin auch ein zweites Zusammentreffen der Mannschaften in den Finalspielen vorstellen. Für sie wäre das nur von Vorteil: Denn Maria Pelagio-Müller freut sich so oder so – egal, wer von beiden Ländern letztendlich gewinnen wird.