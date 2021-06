Stadtsportverband Hückeswagen : Der Sport kehrt zurück in die Stadt

Hückeswagen Aufgrund der Inzidenzstufe 1 sind die meisten Einschränkungen weggefallen. Das bedeutet für die Hückeswagener Sportler, dass sie wieder draußen und drinnen trainieren dürfen.

Die Sportler in der Schloss-Stadt können aufatmen: Nach quälend langen Monaten des Lockdowns sind jetzt spürbare Erleichterungen in Kraft getreten, so dass sie wieder weitgehend ihrem jeweiligen Sport nachgehen können. Andreas Gotter, stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbands (SSV), verweist dabei auf „die rasant sinkenden Fallzahlen im Oberbergischen Kreis“. Weil sich damit auch Hückeswagen ebenso wie das Land NRW in der Inzidenzstufe 1 befindet, gibt es weitreichende Erleichterungen für den Sport.