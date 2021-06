Feuerwehr Hückeswagen : Brennglaseffekt löst Feuer aus

Hartkopsbever Enorme Hitze hat laut Polizei für den Brand in Hartkopsbever gesorgt. Eine Hecke und ein Unterstand mit Kaminholz brannten. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat ein Brennglaseffekt den Brand in Hartkopsbever am Donnerstag ausgelöst. „Das Feuer ist durch die Sonne, die Hitze und eine Glasscheibe entzündet worden“, berichtete Polizeipressesprecherin Monika Treutler. Am Donnerstag gegen 17.43 Uhr erfolgte der Notruf: Der Löschzug Stadt wurde nach Hartkopsbever zu einem Heckenbrand gerufen (wir berichteten). Die starke Rauchentwicklung war schon bei der Anfahrt zu sehen. Wegen weiterer Notrufe wurden die Einheiten Holte und Herweg nachalarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollte eine Hecke an einer Garage und ein Wohnhaus in voller Ausdehnung brennen. Vor Ort hatten Anwohner erste Löschversuche unternommen „und eine unkontrollierte Brandausbreitung verhindert“, berichtet Pressesprecher Morton Gerhardus. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Sie konnten vor Ort bleiben.