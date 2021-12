Ein Bewohner konnte sich retten : Ein Toter bei Brand in Einfamilienhaus in Hückelhoven

In dem Einfamilienhaus in Hückelhoven hat es in der Nacht zu Freitag aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Ein Haus in Hückelhoven-Schaufenberg stand in der Nacht zu Freitag in Flammen. Eine Person konnte die Feuerwehr nur noch tot bergen, eine weitere Person hat sich selbst aus dem brennenden Haus befreit.

