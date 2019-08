Erntefest am Kühlerhof Doveren : Kult-Traktoren und Maschinen am Kühlerhof

Heinz Erdweg (l.) schraubt beim Erntefest 2017 mit Helfer das Lenkrad seines Lanz-Bulldog D 6500 von 1932 zum Start mit Gas-Vorglüh-Technik (vorn) ans seitliche Schwungrad. Der Motor konnte mit Schweröl betrieben werden. Foto: Willi Spichartz

Doveren Zum 26. Mal treffen sich die Freunde alter Traktoren und Landmaschinen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, zum bekannten Erntefest in Doveren am Kühlerhof.

Wieder werden mehr als 500 Traktoren erwartet (ohne Anmeldung). Neben Oldtimer-Traktoren der Kult-Marke Lanz-Bulldog, auch Namensgeber des veranstaltenden „Lanz-Bulldog-Vereins West“ mit Sitz auf dem Kühlerhof, und alten Landmaschinen, werden moderne Traktoren und Erntemaschinen ausgestellt. Am Baumstamm oder Grubber können die Treckerfreunde die Kraft ihrer Traktoren ausprobieren. Neben einem Ersatzteile- und Kunsthandwerkermarkt ist in der Halle eine Miniaturausstellung landwirtschaftlicher Fahrzeuge und Maschinen ebenso zu bestaunen wie in vielen Arbeitsstunden detailgetreu nachgebaute Modelle, die auch vorgeführt werden. Kinder können sich auf einer Strohburg austoben oder mit einem Quad über einen abgesteckten Parcours ihre fahrerischen Qualitäten ausprobieren. Für Bewirtung ist wie immer bestens gesorgt. Zufahrt: von der Kreisstraße zwischen Doveren und Houverath an der Sandgrube Zurkaulen vorbei.

(RP)