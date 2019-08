Benefizrallye Dresden-Dakar-Banjul : 8000 Kilometer bis Afrika

Hückelhoven/Wassenberg Der Unternehmer Hans-Jörg Koch startet bald zum zweiten Mal bei der Benefizrallye Dresden–Dakar–Banjul. Der 55-Jährige bringt diesmal gesammelte Plüschtiere auf den schwarzen Kontinent.

„Ich habe nicht großartig nach jemandem gesucht“, erzählt der 55-jährige Unternehmer, dessen rote Boote häufig auf der Rur in Hil­farth und Orsbeck anzutreffen sind. Denn Hans-Jörg Koch, der lange in Kanada lebte, bevor er sein Freizeitunternehmen im Kreis Heinsberg etablierte, weiß, dass es alles andere als leicht ist, den passenden Co-Piloten für das waghalsige Abenteuer zu finden. „Da muss alles zu 100 Prozent stimmen“, weiß er. Seine neue Mission, nachdem er im November 2017 rund 2000 gebrauchte Brillen, 5000 Kugelschreiber sowie 32 Handys auf den schwarzen Kontinent brachte: Plüschtiere. „Die afrikanischen Kinder kennen solches Spielzeug gar nicht“, hat Koch, selbst Großvater, erfahren.

Teilnahme Im Herbst 2017 ging Hans-Jörg Koch bei der Benefizrallye Dresden-Dakar-Banjul das erste Mal an den Start. Wie etwa bei der Hälfte der Teilnehmer reifte schon damals in ihm der Entschluss, „Wiederholungstäter“ zu werden, wie er schmunzelnd eingesteht.

Für Teddy & Co. hat der Rallyeteilnehmer inzwischen einen Aufnahmestopp verhängt. Dreieinhalb riesige Plastiksäcke waren im Nu gefüllt. Zu groß war die Spendenbereitschaft in der Region. Was er aber noch dringend benötigt für seine Teilnahme an der Benefizrallye, die der Dresdener Verein Breitengrad halbjährlich organisiert: einen Ölwechsel für den alten Fiat Ducato, der zum Schluss vor dem Fußballstadion in Banjul versteigert wird; eine Ersatz-Batterie für den Wagen, in dem er unterwegs auch schlafen wird, weil der Zeltaufbau ihn zu viel Zeit kostet; und eine Fünf-Kilogramm-Gasflasche.