Schacht 3 Hückelhoven : Straßensperrungen und Parken zur SommerMusik

Schlagersänger Roland Kaiser (Foto), der Songwriter und Sänger Gregor Meyle und Angelo Kelly & Family treten in Hückelhoven an Schacht 3 auf. Foto: dpa/Robert Michael

Hückelhoven Für die zweite SommerMusik an Schacht 3 gibt es noch Tickets im Vorverkauf. Stars wie Gregor Meyle, Roland Kaiser und Angelo Kelly mit Family treten dort auf.

Die zweite SommerMusik Schacht 3 steht in den Startlöchern. Veranstalter Voila Konzerte berichtet von noch verfügbaren Restkarten, die Stadt Hückelhoven kündigt Straßensperrungen an. Mehr als 5000 Besucher werden vom kommenden Freitag bis Sonntag zu den Open-Air Konzerten von Gregor Meyle, Roland Kaiser und Angelo Kelly & Family erwartet. Das Festivalgelände am Schacht 3 öffnet immer zwei Stunden vor Konzertbeginn, bei Roland Kaiser zweieinhalb Stunden vorher (Parken kostenlos). Für alle Konzerte sind im Vorverkauf noch Tickets zu haben, für Roland Kaiser allerdings nur noch Stehplätze im Innenraum. Die Abendkasse öffnet zweieinhalb Stunden vor Konzertbeginn.

Komplett gesperrt wird laut Stadtverwaltung der Straßenzug Sophia­straße/Kantinenberg vom 16. August, 17 Uhr, bis Samstag, 0.30 Uhr sowie von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 0.30 Uhr, und am Sonntag von 15 bis 22 Uhr. Gleichzeitig werden Friedrichplatz und Mokwastraße an den Einmündungen in die Sophiastraße als Sackgassen abgebunden. Für die drei Tage wird zudem für Sophiastraße/Kantinenberg ein durchgehendes beidseitiges Halteverbot ausgewiesen, das die Stadt unbedingt zu beachten bittet, sonst muss abgeschleppt werden. Für Besucher stehen neben den Parkplätzen des HC Hückelhoven Centers zusätzlich an der Straße „Zum alten Schacht“ (Grünschnittannahme) ausreichende Parkplatzkapazitäten zur Verfügung. Die Parkplätze „Zum alten Schacht“ sind über die K 26 (Schaufenberger Straße/Horst) anfahrbar, das Veranstaltungsgelände ist von dort zu Fuß wenige Minuten entfernt (ausgeschildert).