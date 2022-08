Straßenverkehr in der Zechenstadt : Wo Hückelhoven neue Leuchten bekommt

Hückelhoven Die Stadt hat bekannt gegeben, welche Straßen in diesem Jahr von den Erneuerungsmaßnahmen betroffen sind. Weshalb es so wichtig ist, die Laternen zu überholen.

Eine vernünftige Straßenbeleuchtung gehört zu einer funktionierenden Infrastruktur ohne Frage mit dazu. Das ist für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen von Bedeutung und Interesse. Der Rat der Stadt Hückelhoven hat daher beschlossen, das Straßenbeleuchtungsprogramm an bestimmten Stellen zu erweitern und auszubauen. Neben den ursprünglich vorgesehenen und teilweise bereits schon durchgeführten Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden in Zukunft auch die Straßenbeleuchtungen der folgenden Straßen und Straßenabschnitte saniert. Im Stadtteil Hilfarth ist die Straße Lachend betroffen. Im Abschnitt werden von der Braunstraße bis zum Bebauungsende der Straße Lachend die Laternen betroffen sein. Im Stadtteil Doveren wird an der Dionysiusstraße gearbeitet. Und zwar im Abschnitt vom Kreuzherrenweg bis zum Bebauungsende der Dionysiusstraße. Außerdem ist der Stadtteil Ratheim betroffen. Dort werden zum einen auf der Kolpingstraße die Laternen erneuert. Auch die Meurerstraße ist Teil des diesjährigen Straßenbeleuchtungsprogramms. Im Abschnitt von der Kolpingstraße bis Albert-Schweitzer-Straße werden die Laternen in Angriff genommen.