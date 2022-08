Depression und Kontaktabbruch : Vielfältige Angebote zur Selbsthilfe in Hückelhoven

Hückelhoven Das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum Heinsberg hat auch in den kommenden Wochen einige Selbsthilfegruppen in der ehemaligen Zechenstadt im Angebot. Ein Überblick.

Selbsthilfegruppe Depression in Hückelhoven Gerade in Zeiten der Pandemie sind depressive Tendenzen recht häufig. Kreisende Gedankengänge, Antriebsstörungen und der Mangel an Sozialkontakten zeichnen dieses Krankheitsbild aus, welches auch oftmals zu Schwierigkeiten im Beruf führen kann. In der Selbsthilfegruppe soll Betroffenen die Möglichkeit eröffnet werden, sich in vertraulicher Atmosphäre auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und zu stützen. Die Gruppe trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr beim DRK, Rheinstraße 103 in 41836 Hückelhoven. Das nächste Treffen findet statt am 3. August. Eine Anmeldung unter Tel. 02452 156790 oder per Mail unter selbsthilfe@sfz-heinsberg.de ist erforderlich.