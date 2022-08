Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrecher gleich zweimal ertappt

Gleich zweimal floh jeweils ein Einbrecher am Rebhuhnweg in Merbeck (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Erkelenzer Land Neben den Taten, die sich in Wegberg-Merbeck ereigneten, gab es auch einen Einbruch in Erkelenz. Die Polizei sucht zudem den Täter einer mutwilligen Beschädigung.

Einbrecher in Merbeck zweimal ertappt In der Nacht zu Montag, 1. August, wurden gleich zweimal Einbrecher in Wegberg-Merbeck auf frischer Tat ertappt. Gegen 2.30 Uhr hörte ein Anwohner des Rebhuhnwegs Geräusche aus seinem Wohnzimmer. Als er nachsah, bemerkte er eine männliche Person in seinem Haus. Der Unbekannte flüchtete sofort und verlor dabei ein Tablet, welches er zuvor an sich genommen hatte. Gegen 3.45 Uhr hörte ein anderer Anwohner des Rebhuhnwegs Geräusche aus dem Kühlhaus seines Hofes. Als er nach dem Rechten sah, fand er einen Mann im Kühlhaus vor, der sofort in Richtung Harbecker Straße davonlief. Vor dem Gebäude fand der Merbecker ein unbekanntes Fahrrad sowie eine Tasche mit Kleidungsstücken aus seiner Waschküche sowie Getränken aus seinem Kühlhaus. Auch die Produktionshalle wurde offenbar betreten, jedoch wohl nichts entwendet. Der Flüchtige war etwa 20 bis 30 Jahre alt, trug eine dunkle Kappe, eine OP-Maske sowie eine blaue Jacke. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter Telefon 02452 9200 oder online unter polizei.nrw entgegen.

Einbrecher erbeuten Autoschlüssel Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 9. Juli, und Samstag, 31. Juli, in eine Wohnung an der Anton-Heinen-Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie Geld, Autoschlüssel sowie persönliche Papiere.

Auto mutwillig beschädigt Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag, 28. Juli, gegen 16.50 Uhr einen Smart, der an der Jägerstraße in Hückelhoven-Schaufenberg parkte. Zeugen beobachteten den Mann, wie er die Beifahrertür des Autos verkratzte. Beschrieben wird der Täter wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, mit weiß-grauem kurzem Haar, bekleidet mit einem blauen Unterhemd, einer kurzen schwarzen Hose, weißen Socken und Sandalen.Um Hinweise bittet die Polizei unter 02452 9200.

Verkehrskontrollen am Wochenende Im Rahmen von Verkehrskontrollen hat die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer mit einer Anzeige belegt, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt hatten, unter anderem auch in Erkelenz auf der Paul-Rüttchen-Straße. Den Betroffenen wurden zudem Blutproben entnommen. In Hückelhoven-Ratheim, Wassenberg und Wegberg stellten die Beamten bei Kontrollen jeweils Fahrzeugführer, die nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins waren. An der Krefelder Straße in Erkelenz stellten Polizisten bei einer Kontrolle fest, dass Fahrzeuginsassen Betäubungsmittel mit sich führten. Diese wurden sichergestellt, es wurde Anzeige erstattet.

(RP)