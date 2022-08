Verhandlung startet Ende August : Hückelhovener wegen versuchten Mordes vor Gericht

Hückelhoven Ein Mann aus Linnich wird wegen Beihilfe angeklagt. Er soll den Angeklagten zum Tatort gefahren und im Vorfeld die Waffe besorgt haben.

An jenem Februarabend war ein 37 Jahre alter Hückelhovener mit seinem Auto gegen 22.15 Uhr auf der L 117 aus Baal kommend in Richtung Hückelhoven unterwegs gewesen. In Doveren hörte der Mann plötzlich seltsame Geräusche und Einschlage an seinem Fahrzeug. Er befand sich zu dieser Zeit auf der Provinzialstraße in Höhe der Straße Im Weidenfeld, in der Nähe einer Bushaltestelle. Der Mann begutachtete sein Fahrzeug und rief die Polizei, als er mögliche Einschusslöcher sah. Die Beamten bestätigten, dass die Beschädigungen durch eine Schussabgabe entstanden seien. Bei den Schüssen habe sich der Geschädigte im Auto befunden. Nur weil ein Projektil in der Fahrzeugtür stecken geblieben sei, sei der Geschädigte unverletzt geblieben.