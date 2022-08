ÖPNV im Erkelenzer Land​: Freie Fahrt in NRW für Abo-Kunden​

Erkelenzer Land Die Verkehrsverbünde knüpfen mit einer Aktion an das Neun-Euro-Ticket an. Wer ein Abo besitzt, kann ab September an den Wochenenden ohne zusätzliche Kosten landesweit Fahrten mit Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen unternehmen.

Das Neun-Euro-Ticket ist im Erkelenzer Land ein voller Erfolg. Bereits im Juli hatte die Westverkehr fast 20.000 Stück verkauft. Die bundesweite Aktion, in deren Rahmen 21 Millionen Ticktes über die Ladentheke wanderten, endet am 31. August. Daran will der Nahverkehr in NRW nun mit einem neuen Angebot anknüpfen, von dem allerdings vornehmlich Bestandskunden profitieren sollen: Der Geltungsbereich vieler Abo-Tickets wird im September und Oktober an den Wochenenden – von samstags 3 Uhr bis montags 3 Uhr – auf ganz NRW erweitert. In den Herbstferien sowie am Tag der Deutschen Einheit gilt die Erweiterung auch unter der Woche. Mit dieser Initiative wollen sich Aufgabenträger, Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen für die Treue der Abonnenten bedanken und gleichzeitig neue Fahrgäste vom Umstieg auf den klimafreundlicheren Nahverkehr überzeugen.