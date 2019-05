Kreis Mettmann : Gesucht: „Der beste Chor im Westen“

Der Hildener Chor Heartbeat nahm 2016 am WDR-Chorwettbewerb teil. Foto: WDR/Melanie Grande

Kreis Mettmann Alle Gesangsformationen aus der Region können sich bis 30. Juni für den großen Wettbewerb bewerben.

Der WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ geht in die vierte Staffel: Ab sofort können sich wieder alle Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen um einen großen Show-Auftritt bewerben. Egal welcher Musikstil – wichtig ist, dass die Chöre ihre Songs mit Begeisterung performen. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2019.

Nach der Auswahl der Chöre wird es im November zwei Vorentscheide geben, die am 16. und 17. November aufgezeichnet werden. Das Halbfinale findet live am 6. Dezember statt. Im großen Finale am 13. Dezember wird schließlich live im WDR Fernsehen „Der beste Chor im Westen 2019“ gekürt. Der Gewinnerchor darf sich über 10.000 Euro freuen. . Im letzten Jahr konnte der Bonner Chor „BonnVoice“ die Siegertrophäe mit nach Hause nehmen.