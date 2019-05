Hilden : Europawahl verändert politisches Klima

Hilden Das Ergebnis zeigt: Die Sorge um Umwelt und Klima ist auch bei vielen Wählern in Hilden angekommen.

Die Politik agiert mitunter widersprüchlich. Die CDU beispielsweise fordert mehr Blühwiesen für Insekten. Eine Blühwiese bedeutet aber deutlich mehr Arbeit für die städtischen Gärtner als eine normale, grüne Wiese. Um den Anteil an blühenden Pflanzen auf einer vorhandenen Wiese zu erhöhen, muss das Mähgut nach dem ersten Schnitt zunächst liegen bleiben, damit die Pflanzen aussamen können.“ Dann wird in einem zweiten Arbeitsgang das Mähgut entfernt. Um den Nährstoffeintrag in den Boden zu verringern, wäre eine zweite Mahd sinnvoll – mit Aufnahme des Grases. „Diese Arbeitsweise ist jedoch mit der derzeitigen Personal- und Maschinenausstattung des Zentralen Bauhofs nicht umsetzbar“, hat Bauhof-Leiter Ulrich Hanke den Stadtverordneten erklärt – und vier zusätzliche Stellen plus 200.000 Euro extra beantragt, um die Pflege der öffentlichen Grünflächen insgesamt zu verbessern. Denn dafür fehlt es an Personal und Geld, hat die Verwaltung schlüssig dargelegt. Antwort der CDU: Sie lehnt den Antrag der Verwaltung zunächst ab. Bei einer zweiten Abstimmung bietet sie 100.000 Euro zusätzlich für die Vergabe an Fremdfirmen an und wurde am Ende von den anderen Fraktion überstimmt. Sie stellen nicht mehr Stellen, sondern nur 200.000 Euro zusätzlich zur Verfügung.