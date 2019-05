Hilden/Haan : So haben die Partnerstädte gewählt

Die Zahlen aus Warrington, Nove Mesto, Eu, Dobrodzien, Berwick, Bad Lauchstädt.

In den letzten Tagen haben wir viel über die Europawahl in Hilden und Haan geschrieben. Heute blicken wir auf die Ergebnisse in den Partnerstädten.

Seit 1982 besteht die Partnerschaft mit Berwick-upon-Tweed in Northumbria an der Grenze zu Schottland. In diesem District fuhr die Brexit-Party mit 38,1 Prozent einen klaren Sieg ein vor den Liberal Democrats (22,3 %; plus 12,6). Labour erhielt 14,3 Prozent, verlor gegenüber 2014 13,4 Prozentpunkte. Die Conservative-Partei erhielt 9,1 % (minus 16,3 %). Auf „Green“ entfielen 7,5 %, die UKIP holte 4,6 Prozent (minus 22,8), „Change UK“ 4,0 %.