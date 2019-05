Hilden : Kolleg macht Rallye zu Europa

Automobilkaufleute gewinnen Studienreise in Europas Hauptstadt Brüssel.

Keine Frage: Europa bestimmt unsere Zukunft. Auch und gerade die unserer Jugend. Deshalb hat das Berufskolleg Hilden sein Schuljahr nachhaltig im Zeichen Europas gestaltet. Jetzt gab es einen Europatag. Hier liefen viele der von langer Hand geplanten EU-Projekte der Schüler zusammen. Vorneweg die Ausstellung „Was bringt mir Europa?“ Die Industriekaufleute nahmen sich nach umfangreichen Recherchearbeiten die Europäische Zentralbank vor. In der Rolle des Notenbankchefs setzten sie sich in einer simulierten EU-Ratssitzung mit so komplexen Fragen wie der Erhöhung des Leitzinses auseinander. Die Kfz-Mechatroniker dokumentierten am Beispiel der „Euro 6-Norm“ die Umsetzung der Abgasnachbehandlung. Eine Einführung in entsprechende Abgasmessgeräte machte das Ganze sehr anschaulich.