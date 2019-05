Hilden : Beim IHK-Speed-Dating einen Ausbildungsplatz finden

42 Unternehmen bieten in der Stadthalle 170 Ausbildungsplätze in 35 Berufen.

Unter dem Motto „Zukunft sichern – Ausbildung klarmachen“ lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf zum 6. Azubi-SpeedDating ein. Am Dienstag, 4. Juni, von 10 bis 14 Uhr, warten in der Stadthalle Hilden, Fritz-Gressard-Platz 1, 42 Unternehmen mit mehr als 170 freien Ausbildungsplätzen in 35 Berufen auf möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber. Die jungen Leute haben zehn Minuten Zeit, um ein Ausbildungsunternehmen von sich zu überzeugen. Fällt dieses „Mini-Bewerbungsgespräch” positiv aus, erhält der Aspirant einen „Recall”, also eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch oder Test.