Unfall in Hilden : Nach Griff zur Handyhalterung Kontrolle verloren

Hilden Sachschaden von rund 10.000 Euro, drei beschädigte Autos und eine Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalles, den eine 35-jährige Frau am Montagmittag auf der Gerresheimer Straße verursachte.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war die 35-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf der Gerresheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Handyhalterung habe sich gelöst, gab die Frau an. Als sie versuchte, diese zu arretieren, habe sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Mitsubishi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem auf dem Gehweg in Höhe der Haus-Nummer 205 aufgestellten Verkehrszeichen. Anschließend fuhr sie in das Heck eines auf einem Parkstreifen abgestellten Ford Fiestas. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiesta auf einen davor abgestellten Ford Transit geschoben.