Erheblicher Schaden in Dormagen : Chaos-Fahrt eines betrunkenen LKW-Fahrers

Erheblicher Schaden in Dormagen

Dormagen Ein betrunkener LKW-Fahrer verwüstet mit einer Chaos-Fahrt eine Straße in Dormagen und wird dann gegenüber der Polizei aggressiv.

An der Edisonstraße trafen Polizeibeamte am Sonntag, 24. April, gegen 21:45 Uhr auf einen 45-jährigen Berufskraftfahrer und seinen deutlich beschädigten Sattelzug. Die Maschine hatte eine Spur der Verwüstung verursacht, als sie offenbar entlang einer Mauer, über einen Grünstreifen und auch einen kleinen Baum gefahren war. Öl auf der Fahrbahn zeugte davon, dass offenbar auch am Lkw ein nicht unerheblicher Schaden entstanden war. Der Fahrer war offensichtlich derart betrunken, dass er sich weder klar artikulieren noch einen Atemalkoholtest vor Ort machen konnte. Sehr wohl aber hielt ihn seine Alkoholisierung nicht davon ab, sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten zu gebärden.