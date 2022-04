Forderung der Bürgeraktion Hilden : Auf Parkgebühren-Erhöhung verzichten

Auf den oberirdischen, städtischen Parkplätzen sollen die Gebühren um 80 Prozent, in den Parkhäusern um 50 Prozent steigen, hat der Finanzausschuss beschlossen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Bürgeraktion fürchtet Nachteile für den Hildener Einzelhandel. Fraktionschef Ludger Reffgen sagt, Politik solle Lösungen finden und keine Probleme schaffen.

Die Bürgeraktion (BA) wird in der kommenden Woche im Rat beantragen, aktuell auf eine Erhöhung der Parkgebühren gänzlich zu verzichten. In Ermangelung eines umfassend abgestimmten Konzepts sehe die BA momentan keine Möglichkeit, über das Thema Parkgebühren in Kenntnis aller Auswirkungen fundiert und verantwortungsvoll zu entscheiden. Im übrigen, so BA-Fraktionschef Ludger Reffgen, passe die Erhöhung zur Zeit einfach nicht in die Landschaft.

Damit reagiert die BA auf die Absicht, ab 1. Juni die Parkgebühren um 50 beziehungsweise 80 Prozent anzuheben. Ein entsprechender Vorschlag der Verkehrsgesellschaft, einer Tochter der Stadtwerke, die in Hilden für viele Parkhäuser zuständig ist, hatte die Stadt und damit den Rat in Zugzwang gebracht, ihrerseits bei den öffentlichen, oberirdischen Parkplätzen nachziehen zu sollen. Den Vorschlag der Verwaltung, dabei die aktuellen Gebühren um die Hälfte zu erhöhen, hatte die SPD mit einem 80-prozentigen Aufschlag zu toppen versucht und dabei auch die Unterstützung von CDU und Grünen bekommen.

Angesichts der komplexen Auswirkungen von Parkgebühr-Erhöhungen in der Innenstadt, warnt die Bürgeraktion davor, das Thema mit Schnellschüssen lösen zu wollen. Dabei sorge sich die BA vor allem um die Entwicklung der Wirtschaftskraft in der City, die in hohem Maße durch auswärtige Kunden und Besucher begünstigt werde. „Wenn die wegfallen und die Verkehrslenkungsfunktion der Preisgestaltung von Parkgebühren letztlich dazu führt, dass die Kundenströme mal erst gar nicht mehr nach Hilden kommen, sondern in Nachbarstädte und andere Centren abwandern werden, stehen wir in der Innenstadt vor ganz neuen, folgenschweren Problemen.“ Aufgabe der Politik sei es jedoch, keine neuen Probleme zu erzeugen, sondern für Lösungen zu sorgen.

„Bevor man über eine Neugestaltung der Parkgebühren entscheidet, wird es darum gehen, alle Auswirkungen im Blick zu haben und die Wirtschaftskraft in der Stadt nicht aufs Spiel zu setzen“, gibt BA-Fraktionsvorsitzender Reffgen zu bedenken. Dafür fehlten aktuell in der Vorarbeit der Verwaltung die Voraussetzungen. So kritisiere die BA zum Beispiel, dass mit der angestrebten drastischen Gebührenerhöhung der Parkentgelte keine qualitative Verbesserung des Mobilitätsangebots der Stadt (denkbar mit einem rundum attraktiveren ÖPNV) verbunden sei, sondern es sich um eine isolierte, rein willkürliche Maßnahme handele. So einfach könne man es sich nicht machen.