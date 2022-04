Leitungstrassen in Hilden werden abgelaufen : Stadtwerke suchen nach Gaslecks

Leitungstrassen in Hilden werden abgelaufen

Hilden Mitarbeiter „schnüffeln“ mit Spezialgeräten nach undichten Rohren. Werden Schäden am Rohrnetz entdeckt, gibt es, je nach Ausmaß, eine Sanierung bis spätestens Herbst.

Ab Anfang Mai gehen die Spezialisten in Sachen Gasgeruch wieder auf Tour durch Hilden . Zu Fuß laufen die Kontrolleure im Auftrag der Stadtwerke Hilden mit speziellen Spürgeräten das gesamte Erdgas-Hochdrucknetz von etwa 40 Kilometern Länge ab. Zusätzlich suchen sie jedes Jahr auf einem Viertel der Hildener Niederdruckleitungen nach feinsten Gasaustritten. In diesem Jahr wird der Hildener Norden zur Gasnetzkontrolle mit den Messgeräten abgeschritten. Das betrifft den Bereich zwischen Hülsenstraße und Ellerstraße im Westen sowie Hoffeldstraße und Hochdahler Straße im Osten. Alle Strecken zusammen ergeben eine Länge von insgesamt 97 Kilometern, die zu Fuß zurückgelegt werden müssen.

„In der Regel werden sehr wenige undichte Stellen geortet, denn das Netz der Stadtwerke Hilden ist gut gepflegt. Aufgespürte Lecks werden in Kategorien eingeteilt und entweder kurzfristig oder bis zum Herbst behoben“, so Müller weiter. Die Gasrohrnetzüberprüfung wird in Zusammenarbeit mit der Netzgesellschaft Düsseldorf durchgeführt. Die speziell geschulten Mitarbeiter können sich durch den Dienstausweis der Netzgesellschaft sowie ein Berechtigungsschreiben der Stadtwerke Hilden ausweisen.