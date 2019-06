Hilden : Südeuropäische Lebensfreude bei 30 Grad im Prießnitz-Verein

Hilden Hunderte Menschen pilgern an den Prießnitzweg, um beim portugiesischen Fest landestypisch zu essen, zu trinken und zu tanzen.

Einen Kurztrip auf die iberische Halbinsel leisteten sich am Wochenende Hunderte Besucher des Prießnitz-Kneipp-Vereins: Das portugiesische Fest auf dem idyllischen Gelände bot alles, was es im Urlaub rund um Lisboa auch gibt: gutes Wetter, südeuropäische Lebensfreude, Tanzmusik und ganz viele Leckereien.

Geschmückt mit roten und grünen Schals, Flaggen und Girlanden erstrahlte am Samstag und Sonntag das kleine Waldstück am Prießnitzweg: Die hochgewachsenen Bäume spendeten wohltuenden Schatten an sehr sonnigen und heißen Junitagen. Erwachsene hatten es sich an den Tischen auf der Wiese gemütlich gemacht, während die Kinder sich auf dem naheliegenden Spielplatz austobten und amüsierten. Portugiesische Tanzmusik schallte aus den Lautsprechern, der Duft von frisch gegrillten Sardinen und Hähnchen lag in der Luft. „Wir haben schon lange den Traum mal nach Portugal an die Algarve zu verreisen“, erzählte Besucher Klaus Ebertz. „Heute hatten wir eine deutlich kürzere Anreise und fühlen uns trotzdem wie im Urlaub.“