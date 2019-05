HIlden : Das sind unsere Tipps fürs Wochenende

Foto: Köhlen, Stephan (teph) 7 Bilder Das ist los am Wochenende in Hilden.

Hilden Haan In der Region rund um Hilden ist einiges los, es gibt viel zu entdecken. Wir stellen in dieser Auswahl unsere Empfehlungen vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Anger-Fest Das Sommerfest der KG Kniebachschiffer im Hildener Süden am Samstag (ab 15 Uhr) und Sonntag (ab 11 Uhr), 1. und 2. Juni, zieht viele Hildener an. Den kulinarischen Mittelpunkt bildet der berühmte Erdbeerkuchen, der nach dem traditionellen Rezept des früheren Ehrenpräsidenten Willi Gronen hergestellt wird. Daneben gibt es aber auch Reibekuchen, Würstchen und Steak vom Grill. Kinder können sich mit dem Angebot des Spielmobils der Stadt Hilden vergnügen. Zwischen 17 und 23 Uhr spielt die Monheimer Band „Mainstream“. Alt und Kölsch gibt es vom Fass, Wein und Prosecco mit Erdbeeren aus Flaschen. Der Sonntag ist Familientag.Als musikalischer Höhepunkt tritt die Peter Weisheit-Band ab 11.30 Uhr auf.

Portugiesisches Fest Auf dem Gelände des Prießnitz-Kneipp-Vereins in Hilden (Prießnitzweg 13) steigt am Samstag, 1. Juni, ab 13 Uhr und am Sonntag, 2. Juni , ab 12 Uhr,ein „portugiesisches Fest“.mit allem, was dazu gehört. Serviert werden portugiesische Spezialitäten wie Frango assado (gegrilltes Hähnchen), Sardinhas (Sardinen) und vieles mehr. An der Kuchentheke gibt es Bolinhos (portugiesischer Kuchen). Erfrischende Getränke für Jung und Alt, portugiesischen Wein, und als Bier gibt es original portugiesische Cerveja. Für musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt.

Freiluft-Galerie Im Skulpturengarten am Haus der Hildener Künstler (Hofstraße 6 in Hilden) entsteht am Sonntag, 2. Juni, ab 15 Uhr wieder eine Pop-up Gallery unter freiem Himmel: Nur für wenige Stunden werden Malerei, Performance, Fotografien oder auch Objekte, Skulptur oder Keramik gezeigt. Jeder teilnehmende Künstler sucht für seine Arbeit den geeigneten Platz im Garten aus. Objekte werden ins Gras gelegt, Bilder in Bäume gehängt. Das Motto der Gartenausstellung ist seit Beginn „Künstlerische Freiheit“. Der Sonntagnachmittagsspaziergang in die Freiluftausstellung lohnt sich, denn es gibt wie üblich ein musikalisches Begleitprogramm. Zur Tradition dieses Kunstnachmittags, der in diesem Jahr zum 24. Mal stattfindet, gehört auch, dass bei Kaffee und Kuchen Besucher und Künstler miteinander ins Gespräch kommen. Es ist eine Galerie in der Galerie, denn die aktuelle Schau im Skulpturengarten läuft parallel. Der Eintritt ist frei.

GartenLust 71 Aussteller erwarten die Besucher der „GartenLust“ am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf dem idyllischen Karl-August-Jung-Platz in Haan. Es handelt sich um 18 Rosen- und Staudenzüchter, sechs Gehölz-Gärtner und elf Kräuter-, Gemüse- und Kübel-Fachleute. Dazu kommen 20 Kunst- und Designanbieter, acht Infostände sowie acht Stände, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Ein privater Verein organisiert diese ganze besondere Messe, der Eintritt ist frei.Das Parken ist allerdings schwierig. Die Parkhäuser Dieker Straße und Schillerstraße sind am 2. Juni geöffnet. In einem Zwischenlager können auf dem Ausstellungsgelände können Pflanzen vorübergehend deponiert werden. Stofftaschen werden verteilt und entgegengenommen. Plastik ist verpönt.

Offene Gärten Zehn Privatgärten in Haan und Gruiten öffnen am Sonntag, 2. Juni, von 13 bis 17 Uhr ihre Gartenpforten. Zum ersten Mal dabei sind Juditha und Peter Püschel von der Zwengenberger Straße 42. Ihre Gartenidylle beweist, wie die Liebe zur Gartenarbeit und gleichzeitig zur Kunst einen Reihenhausgarten zur Wohlfühloase machen können. Auch sechs Haaner Vorgärten empfehlen sich als Ideengeber für die eigene Gartenaktivität. Tanja Galante-Kölsch ist sich sicher, dass die richtige Kombination von Staudenpflanzen genauso wenig arbeitsintensiv ist wie die inzwischen verpönten Steingärten. Die Adressen aller Gärten die mitmachen, unter www.haaner-gartenlust.de/gaerten.

ZNS-Sommerfest Am Rathaus in Langenfeld feiert der Förderkreis ZNS zugunsten von Unfallopfern mit Schädigung des zentralen Nervensystems am 1. (11-22 Uhr) und 2. Juni /11-22 Uhr) eines der größten Feste der Stadt mit Trödelmarkt (vor der Stadt-Sparkasse auf dem Parkplatz an der Solinger Straße), Auto-Show, Live-Musik auf der Bühne und verkaufsoffenem Sonntag (13-18 Uhr).

Markt für Mode, Stoff und Stil An vier Tagen vom 30. Mai bis 2.Juni (jeweils von 11 bis18 Uhr) lockt die „Tuchfühlung“ mit Mode, Stoff und Stil die Besucher nach Schloss Lüntenbeck in Wuppertal (Industriestraße 76). Knapp 100 Aussteller zeigen tragbare wie extravagante Lieblingsstücke, Hüte, Schmuck und Taschen — allesamt von besonderer Qualität. Wer Nützliches und Schönes für Haus und Garten sucht, wird hier fündig. Ausgefallene Stoffe, Bänder und Knöpfe inspirieren zu eigenen Entwürfen. Es gibt eine Kinderwerkstatt. Höhepunkte sind die Modeschauen, täglich um 12 Uhr. Eintritt: fünf Euro.

Gartenleben Etwa 130 Aussteller werden vom 30. Mai bis 2. Juni in Haus Grünewald in Solingen-Gräfrath (Haus Grünewald 1) 2019 Pflanzen und Kräuter in allen Variationen, ausgefallene Gartenmöbel und dekorationen, Kunstobjekte und Bilder, Wohnaccessoires, Gartengeräte und viele andere Attraktionen rund um die Themen Garten, Kunst und Wohnen anbieten.Öffnungszeiten:Do, Sa und So 10-18 Uhr, Fr 12-18 Uhr .Eintritt: 9 Euro im Vorverkauf (an 4 Tagen gültig mit Wiedereinlassbändchen), 12 Euro an Tageskasse, Kinder bis einschließlich 16 Jahre frei. Eintritt: 9 Euro im Vorverkauf (an 4 Tagen gültig mit Wiedereinlassbändchen), 12 Euro an Tageskasse, Kinder bis einschließlich 16 Jahre frei.